قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الأزمة مع قطر وتطوراتها، لم تتحرك وليس بها جديد، مؤكدا أنه "لن يحدث أي جديد إلا مع بدء قيام قطر بتنفيذ 13 مطلبا للدول الأربعة".

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة المصرية في نيويورك، اليوم، أن موقف مصر ثابت مع دول المقاطعة الأربعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) على هذا الموقف.

وقطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب والجماعات الإرهابية واحتجاجا على تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية للدول، وأدى قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة إلى إغلاق كافة المعابر البرية والبحرية والجوية معها.