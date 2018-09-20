صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري، قد تلقى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم، من سيمون كوفني، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، حيث تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح أبو زيد، في بيان صحفي، أن الوزير الأيرلندي، وجه الدعوة لـ"شكري" بزيارة العاصمة الأيرلندية دبلن، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتبادل الآراء بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الاتصال الهاتفي تناول سُبل دفع عملية السلام، وتنسيق الجهود الدولية لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات، مشيرًا إلى أن الوزير الأيرلندي، حرص على الاستماع للرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية على ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في هذا الشأن.