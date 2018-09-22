صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه فى ضوء تحقيق انضباط ونجاح المنظومة التعليمية للعام الدراسى الجديد، فقد كلف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قيادات الوزارة بالمرور على المديريات التعليمية مع بداية العام الدراسى؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والوقوف على إتمام التجهيزات وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التأكيد على تسلم الكتب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وفى هذا السياق يقوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يرافقه صلاح فتحى مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط بمتابعة مديرية التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين و محمد حسام مدير مديرية التربية والتعليم ببنى سويف لمتابعة مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى والدكتور سمير النيلى مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح لمتابعة مديرية التربية والتعليم بمطروح، والدكتورة أسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو والدكتور عادل عبد المنعم عبدالعزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم لمتابعة مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ أحمد ضاهر مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والدكتورة بثينة عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لمتابعة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكل من اللواء الوليد المرسى رئيس قطاع مكتب الوزير والأستاذ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وكل من الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام وسعيد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمتابعة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والأستاذ هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة والأستاذ السيد أحمد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط لمتابعة مديرية التربية والتعليم بدمياط، واللواء كمال سعودى رئيس قطاع الكتب والأستاذة نورا كامل مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر لمتابعة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والأستاذ ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والمشرف على التعليم الخاص والدولى والدكتور السيد الفيومى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان لمتابعة مديرية التربية والتعليم بأسوان، كما يقوم الأستاذ أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة والأستاذ طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمتابعة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وبالنسبة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية فتقوم كل من الأستاذة هناء سعد الله رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية والأستاذ مختار عبد الهادى عفيفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بمتابعة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وكل من الأستاذة إلهام إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء والأستاذ رمضان عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية بمتابعة مديرية التربية والتعليم بالشرقية، كما تقوم الأستاذة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والأستاذ على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بمتابعة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ويقوم الأستاذ يسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والأستاذة أمال عبد الظاهر مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بمتابعة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين والأستاذ محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لمتابعة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، والدكتور رمضان محمد مدير المركز القومى للامتحانات وتقويم الأداء والأستاذ فاخر عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لمتابعة مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، واللواء أيمن جلال رئيس الإدارة المركزية للأمن والأستاذ عبد الحافظ وحيد مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس لمتابعة مديرية التربية والتعليم بالسويس، واللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية والأستاذة ليلى مرتجى مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لمتابعة مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، والأستاذة إنجى مشهور مستشار الوزير لشئون التربية الخاصة والأستاذ محمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لمتابعة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية والأستاذ محمد محمود أحمد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا لمتابعة مديرية التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور محمد عاشور رئيس الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار والأستاذ نبوى باهى مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بمتابعة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وكل من الأستاذ جمال البندارى ئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والدكتور عمرو شلتوت مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج لمتابعة مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وفى ذات السياق كلف الوزير كل من الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى ورياض الأطفال والدكتور صبرى عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بقنا لمتابعة مديرية التربية والتعليم بقنا، كما تقوم الدكتورة راندة شاهين مستشار (ب) والأستاذ الشناوى عبد الصمد مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بمتابعة مديرية التربية والتعليم بالغربية، وكل من الأستاذ محمد الشركسى مستشار (ب) والأستاذ طه بخيت مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر لمتابعة مديرية التربية والتعليم بالأقصر، والأستاذ محسن عبد العزيز والأستاذ إبراهيم عبد العزير مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد لمتابعة مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد