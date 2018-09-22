"أغلى من الياقوت" لمكي تتجاوز 5 ونصف مليون مشاهدة منذ إطلاقها

استمرارا لنجاح أغنية أغلى من الياقوت اللي تم إطلاقها على الصفحة الرسمية للفنان احمد مكي عبر فيسبوك، حيث حققت الأغنية في يومها الرابع 5 ونصف مليون مشاهدة، وهذا بعد تصدرها تريند تويتر في أقل من ساعتين بمجرد طرحها كما احتلت الأغنية صدارة موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب".

رحب جمهور الفنان احمد مكى على موقع التدوين تويتر" باغنيته الجديدة " أغلى من الياقوت " وعبر محبيه بآلاف التغريدات عن إعجابهم ونجاح الاغنية موضحين انها عبرت عن العديد من الأفكار حول علاقة الاب الشاب بطفله وهى من كلماته والحان وتوزيع شادي السعيد.

والكليب من إخراج أحمد مكي بالتعاون مع مدير التصوير أحمد يوسف وقام بهندسة المناظر الفنان حمدى عبد الرحمن ومدير الإنتاج حازم سليمان. وتم تصوير الأغنية في الفيوم لاستغلال المناظر الطبيعية الخلابة الموجودة وصحراء الفيوم وبحيرة قارون.

يذكر أن مكي تعاقد مؤخرا على فيلم جديد لعام 2019 مع المنتج أحمد سمير، وكانت آخر أغنياته (آخر شقاوة) التي قدمها مع محمود الليثي وحققت حتى الآن أكثر من 10 مليون مشاهدة.