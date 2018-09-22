أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي غدا بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منوهًا بحرصه على المشاركة بما يعكس انفتاح مصر على المجتمع الدولي.

وأوضح "راضى"، في تصريحات صحفية أمس، في نيويورك، أن "مصر تشهد حاليًا مرحلة متطورة جداً من التنمية وتغييرات كبيرة في جميع المجالات، خاصة الزراعة والصناعة والإسكان، حيث يمكن القول أن مصر الجديدة تولد من جديد، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان شرح تطورات الأوضاع في المرحلة الحالية لابلاغ العالم كله ماذا يحدث في مصر بشكل مباشر من رئيس الجمهورية، بما ينعكس بشكل إيجابي على الحضور المصري على الساحة الدولية".

وأشار متحدث الرئاسة، إلى أن الأيام المقبلة ستكون أياما دسمة جدًا على مستوى العمل الدبلوماسي والسياسي، مشيرًا الى أن جدول الرئيس مزدحم، ومتعدد الأنشطة ليتسع ليشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية، حيث ستمثل فرصة طيبة للقاء عدد من قادة دول العالم، ومنهم الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون.