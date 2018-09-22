قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر ستعرض تجربتها الناجحة في مواجهة الأمراض السارية، في كلمة خاصة باجتماع مجموعة الـ77 والصين، والتي ستتضمن استعراض خطة مصر الطموح لمواجهة هذا التحدي الكبير، كاشفة أن الحملة القومية للكشف المبكر عن فيروس سي التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل ستتضمن أيضا إجراءات للكشف عن عدد من الأمراض السارية المنتشرة بمصر وهي السكري والضغط والقلب والسمنة.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحات أدلت بها لمجموعة من الوفد الاعلامي، أن جميع الدول الأعضاء اتفقت علي إجراء استثنائي سيتم إطلاقه أثناء إلقاء كلمة مصر حول مواجهة الأمراض السارية، حيث ستتم إضاءة أبرز معلم في كل دولة باللون الأحمر، في إشارة تحذيرية لضرورة التعامل بجدية مع هذا الخطر، والتي تحظي باهتمام كبير خلال هذه الدورة لاسيما مرض السل، منوهة بأنه تم اختيار أهرامات الجيزة لتكون المعلم الرئيسي للمشاركة في المبادرة.