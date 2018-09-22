أعلن منتدى "يوسف زيدان للثقافة العربية" عن بدء التقدم لجائزة الإبداع الأدبي للشباب الأدبي للشباب العربي (دورة العام 2019 المخصصة لمصر) وذلك فى مجالات: الرواية، المجموعات القصصية، دواوين الشعر.

ويحصل الفائز لهذه الدورة فى احتفالية خاصة على درع الجائزة وقيمتها المالية (مأئة ألف جنيه مصري) .. شروط التقدم للجائزة: أن يكون المتقدم لهذه الدورة مصري الجنسية، وألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن 35 عامًا فى نهايو 2018، أن يكون العمل المتقدم للجائزة منشورًا خلال العامين 2017/2018، كما تشترط الجائزة عدم التقدم بأكثر من عمل، ألا يكون العمل قد حصل على جائزة أخرى.

وأعلن المنتتدى أن آخر موعد لتقيد الأعمال هو بداية العام المقبل 1 يناير 2019، وسيعلن اسم الفائز لهذه الدورة فى مطلع أبريل 2019، ويكون التقدم للجائزة بثلاث نسخ مطبوعة من العمل الأدبى،مرفق معها بيانات المرشح ورقم هاتفه المحمول (لإعلامه برسالة نصية بوصول عمله)، ويرسل ذلك بالبلايد أو يسلم باليد ، على العنوان التالى: برج الهادى 36 شارع عبدالحميد الديب، شبرا مصر (دار السعيد) بجوار شركة القاهرة للأدوية.