شيع آلاف المسلمين والأقباط بمحافظة الدقهلية اليوم، جنازة الشهيد المجند أبانوب رضا غالب تكلا، 20 سنة، في قرية "نجير" بمركز دكرنس والذى استشهد أثناء أداء الخدمة العسكرية مواجهة مع الإرهابيين في منطقة رفح بشمال سيناء.

خرج أهالي القرية والقرى المجاورة على طريق "دكرنس – نجير" ينتظرون وصول الجنازة بعدما علموا باقتراب وصول الجثمان بعد أن نادت مكبرات الصوت في مساجد القرية بتحرك الجثمان من مدينة الإسماعيلية في طريقها للقرية، وحضور قيادات وأفراد من القوات المسلحة للمشاركة في الجنازة.

وطالب والد الشهيد، بأن تخرج الجنازة من بيته ووافق المستشار العسكري، والدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، على طلب والد الشهيد وتم دخول الجثمان للمنزل واستقبلته النساء بالزغاريد، وتم السماح لأمه وأشقائه الثلاثة للدخول معه، وخرج من سيارة الإسعاف إلي بيته ملفوفا في علم مصر.

وبدأت الجنازة العسكرية من منزل الشهيد حيث تم وضع الجثمان على سيارة إطفاء وتوجهت به إلي الكنيسة بالقرية واختلطت هتافات المسلمين والأقباط في الترديد ومنها "لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله"، ورد الأقباط "أبانوب يا شهيد في السماء في حضن القديسين" و"أهو أهو الشهيد أبانوب أهو"، ثم هتفوا "مسلم مسيحي إيد واحدة".

وانتظر الآلاف خارج الكنيسة، والتي امتلأت عن آخرها لحين انتهاء مراسم الجنازة والتي حضرها الدكتور كمال جاد شاروبيم، والعميد أحمد صلاح الدين المستشار العسكري، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، وعدد من قيادات الكنيسة والأزهر.

وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الإرهاب وتسابق الشباب القبطي والمسلم في حمل الجثمان إلى داخل المقابر وأطلقت النساء الزغاريد وألقى البعض الزهور على النعش.

وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس القرية تخليدا لذكراه وذلك استجابة لرغبة الأهالي كما قرر صرف إعانة مالية فورية لأسرته.

يذكر أن "الشهيد أبانوب" هو أول قبطي في محافظة الدقهلية يستشهد في الحرب على الإرهاب في سيناء.