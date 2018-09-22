يعقد مؤتمر صحفي، في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، للإعلان عن تفاصيل ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر المقبل، وهو أول ملتقى دولي من نوعه فى مصر للمسرح الجامعي.

ويستضيف الملتقى مجموعة من الفنانين والباحثين من مصر والعالم فى مجال المسرح الجامعى، كما تتنافس عروض مسرحية لفرق المسرح الجامعي من مختلف دول العالم.

وصرح المخرج عمرو قابيل مدير الملتقى، بأن المؤتمر الذي يعقد بالمجلس الأعلى للثقافة سيشهد الإعلان عن تفاصيل تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن فعاليات الافتتاح والتي تحمل الدورة الأولى اسمه، وكذلك الاعلان عن كافة الفعاليات والعروض المسرحية والورش التديبية والدول المشاركة.