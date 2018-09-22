"القومي للبحوث" يعلن عن وظيفة إدارية عليا شاغرة

أعلن المركز القومى للبحوث عن وظيفة إدارية عليا، حيث تقع هذه الوظيفة على قمة رأس الإدارة العامة للأمن التابعة لرئيس المركز مباشرة، وتختص الوظيفة بالإشراف العام والتوجيه، والتخطيط ووضع البرامج التنفيذية للإدارة العامة للأمن، والإشراف العام على التنفيذ والتنسيق والرقابة بين التنسيقات التنظيمية التابعة لها، وتقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس المركز القومي للبحوث شارع التحرير – الدقي مصحوبة بكافة المستندات، وذلك في موعد أقصاه 16 من أكتوبر المقبل.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين:

1- ​اجتياز البرامج التدريبية في مجال الإدارة العليا طبقا للقانون رقم (5) لسنة 1991.

2- القدرة على التوجيه والقيادة.

3- توافر الخبرة والمعرفة المتخصصة في مجال العمل.

4- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل فى وظيفة الدرجة الأدنى مباشرة.

5- الحصول على مؤهل عالِ مناسب.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة:

1- صورة من المؤهل.

2- صورة من شهادة الميلاد أو مستخرج منها.

3- بيان حالة معتمد وموضحًا به التأهيل العلمي والمؤهلات الدراسية الإضافية إن وجدت.

4- تقارير الكفاية - أو بيانات الأداء عن السنوات السابقة.

5- الخبرة النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها.

6- العلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات إن وجدت، وأي بيانات أخرى يري المتقدم إضافتها.

7- عدد 9 نسخ عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مؤيدة بالمستندات الدالة علي ذلك.

8- عدد 9 نسخ من المقترحات لتطوير العمل بالوحدة المتقدم لها أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها، ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

9- لن يلتفت إلي الطلبات والأوراق غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل أو بعد الميعاد، ولن ترد الأوراق سواء وقع الاختيار علي المتقدم أو جانبه الاختيار.