بالصور| رئيس مدينة دمياط يتابع تنفيذ قرار رفع القمامة أمام المدارس

رئيس مدينة دمياط يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

تفقد اللواء الدكتور أحمد عبدالمنصف، رئيس مركز ومدينة دمياط، المدارس بمدينة دمياط، لمتابعة جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتابع رئيس مركز ومدينة دمياط، تنفيذ أعمال إلغاء تجمع القمامة بجوار مدرسة الشرباصي بشارع التحرير وإصلاح الرصيف، ووجه برفع الرمال ومخلفات البناء أمام مدرسة التجارة المشتركة بطريق الترعة الشرقاوية، ومسح القمامة من أرض فضاء أمام مدرسة محمد عبده، كما وجه بكنس وتجريف أرصفة ومحيط المدارس حتى تظهر بالمظهر اللائق.