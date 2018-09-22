برتوكول بين "مكافحة الإدمان" و"دمياط" للكشف على العاملين بالمحافظة

فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات ،وقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق برتوكول تعاون مع محافطة دمياط بهدف تنفيذ حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، وكذلك تنفيذ برامج وقائية خاصة في المناطق الأكثر عرضة لمشكلة تعاطى المخدرات ومنها المنطقة الصناعية

وقع بروتوكول التعاون كل من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط .

وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى تصريحات اليوم أن بروتوكول التعاون يأتى فى آطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات ويهدف الى تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة لخفض الطلب على المخدرات بكافة مراكز وقرى المحافظة وفقاً للبرامج العلمية للصندوق ،حيث تستهدف هذه الأنشطة النشء والشباب من خلال برنامج الوقاية من التدخين والمخدرات بالمنشآت التعليمية والرياضية كما تستهدف الفئات المعرضة للتعاطى والمستهدفة للدخول فى دائرة المخدرات مثل السائقون والعمال وكذلك الكوادر الوظيفية التى تتعامل مع النشء والشباب مثل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ورجال الدين .

وأوضح "عمرو عثمان " انه تم بحث أيضا كيفية انشاء فرع للخط الساخن لصندوق "16023" لعلاج مرضى الإدمان بالمحافظة مجانا وفى سرية تامة ، اضافه الى تشكيل لجنة عليا لمكافحة الإدمان بالمحافظة برعاية وإشراف المحافظ وبرئاسة السكرتير العام وتتضمن وكلاء الوزارات المعنية بالمحافظة، وعضو من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لإعداد الخطط التنفيذية والزمنية للأنشطة المشتركة وتشكيل لجان فرعية فى كل مركز تتولى عملية التنسيق وتنفيذ الأنشطة المختلفة .

وأشار "عثمان " الى أن هناك تعاون كبير من جانب محافظة دمياط وانه سيتم تخصيص عدد من الأماكن الحيوية لإنشاء منصات إعلانية (Out Door) لاستخدامها فى نشر رسائل التوعية بأضرار تعاطى المخدرات داخل المحافظة ،اضافه الى تنفيذ البرامج والأنشطة الوقائية من ندوات وورش عمل وتدريبات ومبادرات شبابية وميدانية ،لرفع الوعى بمخاطر تعاطى وإدمان المخدرات وكافة الخدمات العلاجية والتأهيلية الخاصة بمرض الإدمان مجاناً وفقاً لضوابط العمل الخاصة بالخط الساخن للصندوق (16023) ،كما سيتم تنفيذ عروض مسرحية لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطى المخدرات بالمسرح الروماني بمكتبة دمياط

على جانب اخر افتتح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمرافقة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط مقر ادارى دائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمديرية التضامن بالمحافظة ،حتى يتمكن فريق عمل الصندوق ورابطة متطوعى الصندوق من تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالتوعية بأضرار تعاطى المخدرات .