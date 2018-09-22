بالفيديو| وزير قطاع الأعمال يكشف مصير شركات تكبدت 7.5 مليار جنيه خسائر

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتبع القطاع 121 شركة، منها 73 شركة تحقق أرباحاً وصلت فى مجملها إلى 15 مليار جنيه خلال العام المالى 15/ 2016، و48 شركة خاسرة، سجّلت خسائرها نحو 7.5 مليار جنيه خلال 16/ 2017.

وأكد الوزير خلال حواره مع "الوطن الاقتصادي"، أنه تم الاستقرار على خطط للتغلب على خسائر 26 شركة من الشركات الخاسرة، تعمل أغلبها فى قطاع الصناعة، موضحا أنه تنوعت هذه الخطط بين إعادة هيكلة الشركات، وإجراء عمرات وتحديث كامل للمصانع التابعة لها، وإحداث تغييرات فى الإدارة بضخ كوادر جديدة بواسطة شريك أجنبى مؤهل للعمل فى مجال الصناعة وتطويرها.

وانتهت الدراسة أيضاً إلى ضرورة إغلاق بعض المصانع، سواء بشكل جزئى أو كلى، مثلما حدث مع الشركة القومية للأسمنت.

وتابع: "هناك 9 شركات تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وصل إجمالى خسائرها فى يونيو 2017، إلى 2.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى 6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بإجمالى خسائر نحو 2.5 مليار جنيه. وكذلك 7 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحجم خسائر يتجاوز المليار جنيه، و4 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية بخسائر تتجاوز المليار جنيه أيضاً".