قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم غلق 14 محلجاً، موضحا أن الدولة ليست بحاجة حالياً لهذه المحالج التى يتجاوز عمرها الـ100 عام، فبعضها يعمل منذ عام 1882، وبالتأكيد استخدام هذه المحالج يتسبب فى عمليات إهدار مستمرة، ونسعى حالياً لجذب التكنولوجيا الحديثة للمحالج الجديدة لإتمام عمليات التطوير، التى لن تحتاج إلى المساحة الكبيرة التى كانت تستغلها المحالج القديمة، وفى نفس الوقت سيتم مضاعفة معدلات الإنتاج.

وأوضح توفيق خلال حواره مع "الوطن"، أنه سيتم بيع الـ14 محلجاً القديمة بقيمة تقديرية بنحو 27 مليار جنيه، فى حين أن تكلفة تطوير كامل الصناعة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، وبالتالى فإن تمويل عمليات التطوير ستتم من خلال المصادر الذاتية.

وأشار الوزير إلى أنه يسعى إلى تجميع الأنشطة المماثلة «غزل، نسيج، صباغة وتجهيز»، وفقاً للمراحل الصناعية «التخصّص» فى مناطق جغرافية تراعى البعد الاجتماعى للعمالة الحالية.

وتابع: "إضافة إلى ذلك نعمل على وضع خطة تفصيلية، سواء للأصول، وخطوط الإنتاج التى سيتم نقلها أو الإبقاء عليها أو تخريدها، أو للاستثمارات المطلوبة لشراء خطوط الإنتاج الجديدة ورأس المال العامل المطلوب على مستوى كل مصنع".