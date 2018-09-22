قال الإعلامي أحمد موسى، إن المخابرات الإيرانية قد تكون وراء هجوم الأهواز، صباح اليوم السبت.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النظام الإيراني يعاني من مشكلات داخلية كبيرة، وأن المخابرات قد تكون لجأت إلى تدبير الهجوم مثلما فعل أردوغان في الإنقلاب الفاشل قبل عامين.

وتابع: "النظام هيروح ويقبض على شوية بكرة ويحاكمهم خلال أسبوعين ويرميهم بالرصاص في الشارع".

وأكمل: "النظام الإيراني مثل الإخوان، من الممكن أن يفعل أي شئ من أجل البقاء في السلطة، والرئيس الإيراني لا يحكم لكن مرشد الثورة يحكم، مثلما حدث في مصر في عهد الإخوان".