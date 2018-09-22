اليوم الأول: «انتظام» فى 7 مدارس بشمال سيناء.. واستدعاء الشرطة لأولياء الأمور بأسيوط

انطلق العام الدراسى الجديد فى مختلف محافظات الجمهورية اليوم، خاصةً فى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين، وسط إجراءات أمنية مشددة، لتأمين الطلاب والمدرسين، وضمان انتظام سير العملية التعليمية، على أن تبدأ الدراسة فى مدارس الفترة الواحدة اعتباراً من اليوم، وأصدر المحافظون ووكلاء وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة إلى مديرى المدارس والإدارات التعليمية بضرورة الحرص على انتظام الطلاب فى طابور الصباح، وأداء تحية العلم، مع تخصيص حصة للحديث عن «شهداء الوطن».

وشهدت محافظة شمال سيناء انتظام الدراسة فى 7 مدارس تعمل بنظام الفترتين فى مناطق العريش، والشيخ زويد، ووسط سيناء اليوم، على أن تبدأ الدراسة فى باقى المدارس غدًا، وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم، ليلى مرتجى، إن الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية انتظموا فى مدارسهم دون وجود ما يعكر صفو العملية التعليمية، باستثناء استمرار انقطاع الكهرباء والمياه عن معظم مناطق الشيخ زويد لليوم الثامن على التوالى، وأكدت عدم وجود أى عجز فى أعداد المدرسين بمختلف الإدارات التعليمية.

وفى أسيوط، انتظمت الدراسة فى 2743 مدرسة، وشهد عدد من مدارس حى غرب حالة من «الفوضى»، بسبب تزاحم أولياء الأمور، الذين أصروا على اصطحاب أبنائهم فى اليوم الأول للدراسة، الأمر الذى اضطر مديرى هذه المدارس إلى استدعاء الشرطة، للسيطرة على الموقف، ومنع حدوث أى مناوشات بين أولياء الأمور والعاملين بهذه المدارس.

وفى الإسكندرية، انتظمت الدراسة فى 161 مدرسة، على أن تبدأ فى باقى مدارس المحافظة، البالغ عددها 2203 مدارس، وحرصت وكيل وزارة التربية والتعليم، آمال عبدالظاهر، على حضور الطابور الصباحى بمدرسة «عباس العقاد» الابتدائية، شرق المدينة، كما قامت بتفقد مدرسة «سموحة» الإعدادية، لمتابعة عمليات تسليم الكتب للطلاب، دون التقيد بسداد المصروفات.

تعليمات لمديرى المدارس بانتظام طابور الصباح.. ورئيس جامعة القاهرة يتقدم ماراثون دراجات مع الطلاب.. وتكريم ابنة «شهيد» ببنى سويف

وفى الدقهلية، انتظم الطلاب فى نحو 350 مدرسة، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على عبدالرؤوف، أن معظم الكتب وصلت المدارس بنسبة تزيد على 95%، وقال إنه شدد على جميع مديرى المدارس ضرورة توزيع الكتب على الطلاب دون اشتراط سداد المصروفات، وفيما يتعلق بموعد بدء توزيع الوجبات المدرسية بمدارس الدقهلية، أكد «عبدالرؤوف» أن المديرية لم ترد إليها أى تعليمات من الوزارة بهذا الشأن.

وفى بنى سويف، قام عدد من ضباط الشرطة بتكريم ابنة أحد الشهداء، أثناء طابور الصباح بمدرسة «ببا» الثانوية المشتركة، حيث فوجئت الطالبة بوجود عدد من قيادات مديرية الأمن، قاموا بتكريمها تقديراً لتضحيات والدها «الشهيد نصر حسنى جودة»، فى رسالة تؤكد أن وزارة الداخلية لن تنسى أبناءها من الشهداء، الذين يضحون بأرواحهم فداءً للوطن.

فيما نفى أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ذكر مدينة القدس على أنها عاصمة إسرائيل بكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادى، مضيفاً، أن ذلك عارٍ تماماً من الصحة، حيث كلف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، مدير عام مادة الفلسفة بالرد، والتى أكدت أنه لا يوجد كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادى فى مصر، وأن هذا موضوع قديم تم تداوله منذ سنتين، وقد تم الرد عليه بالنفى.

وأكد خيرى على جاهزية مدارس محافظة شمال سيناء لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث قامت بكل الاستعدادات اللازمة رغم الظروف التى تمر بها المحافظة.

واستقبل قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، ما يقرب من مليونى طالب وطالبة فى المراحل الثلاث «الابتدائية والإعدادية والثانوية»، من بينهم طلبة وافدون من 102 دولة من مختلف أنحاء العالم، وكذلك رياض الأطفال.

وتابع الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية تنفيذ توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالاهتمام بطابور الصباح والإذاعة اليومية ومعالجة السلبيات، وتنمية مهارات الطلاب، وضرورة احترام مواعيد الحضور إلى المعهد من بداية الطابور، وحتى نهاية اليوم الدراسى لجميع العاملين بالمعهد وعدم ترك العمل إلا بإذن كتابى من شيخ المعهد والاهتمام بالمظهر الشخصى والعام لجميع العاملين. وتابع «عباس» عمليات توزيع الكتب الدراسية على الطلاب.

وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يؤديان تحية العلم فى أول يوم دراسة

كما انطلق اليوم العام الجامعى الجديد بالجامعات، بأداء تحية العلم وعزف السلام الوطنى ومهرجانات لاتحاد الطلاب ومبادرات لتوعية الطلاب من المخدرات، وسط انتشار أمنى كثيف على بوابات الدخول الخاصة بالطلاب، وإجراء التفتيش على جميع الطلبة والتحقق من الهوية الشخصية.

وبدأ رؤساء الجامعات فى اليوم الأول بالدراسة بجولات ميدانية بالكليات، حيث تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الحرم الجامعى للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وقاد «الخشت» ماراثون دراجات داخل الحرم الجامعى، احتفالاً ببدء العام الدراسى الجديد بمشاركة طلاب الجامعة، وتناول «الترمس والتمر الهندى» مع طلاب الجامعة.

وشهد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، تحية العلم أمام مقر إدارة جامعة الأزهر بحضور المئات من طلاب الكليات المختلفة.

وعقد «جمعة» و«المحرصاوى» اجتماعاً مشتركاً بحثا خلاله سبل التعاون بين الجامعة والوزارة، كما ترأس وزير الأوقاف مناقشة رسالة دكتوراه فى الأدب والنقد للباحث محمود أبوسمرة عبدالسلام، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وموضوعها «انحرافات النص الشعرى بين القدماء والمحدثين.. دراسة فى الأنماط والدلالات والآثار» بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة.