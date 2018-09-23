عادل هيكل عن ترأسه الأهلي مؤقتا: لو اطلب مني أقعد على الباب هوافق

تألق في سن صغير، فكان أول ظهور له وهو بعمر 17 عامًا، حفر تاريخًا كرويًا حافلًا، فعرف من ضمن حراس المرامي البارزين، ورغم غيابه الطويل عن الملاعب لا يزال الجميع يتذكر "الاخطبوط"، "بعبع الزمالك" عادل هيكل.

رحل "هيكل" عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد ما أحرز 10 بطولات دوري ممتاز و6 كؤوس مصر، وأحرز مع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1959، وحصل على بطولة أفريقيا المؤهلة لنهائيات الدورة الأولمبية.

وخلال ظهور عادل هيكل في أحدى حلقات برنامج "الحريف"، ويقدمة الأعلامي إبراهيم فايق، على شاشة قنوات "دي أم سي"، تطرق أثناء حديثه إلى قرار توليه رئاسة النادي الأهلي.

"لو النادي الأهلي طلب مني أقعد على الباب هوافق"، بهذه الكلامات رد عادل هيكل على سؤال الإعلامي إبراهيم فايق، عندما سأله "لماذا رغم تاريخك الطويل وافقت على تولي الرئاسة المؤقته للنادي الأهلي عقب رحيل حسن حمدي"، موضحًا أن النادي هو النادي الذي تربى وتعلم فيه وسببًا في نجاحه وشهرته.

ويحكي "الاخطبوط"، أنه طلب منه طاهر أبوزيد، وزير الشباب حينها، خلافة حسن حمدي في رئاسة النادي الأهلي، في اللجنة الموقتة، موضحًا أنه طلب أن يتم تعيين طه إسماعيل نائبًا له في رئاسة النادي.

"شخص خيري عليه اشتكاني" بهذه الكلمات وصف "هيكل" الأزمات التي قابلها عقب هذا القرار، وطلبه أن يكون طه إسماعيل نائبًا له، توجه شخص ما إلى رئيس الوزارء أخبره أننا "هنغرّق النادي"، فأجل رئيس الوزراء قرار تعيني بصفة مؤقتة.

وتابع هيكل أنه لولا مرضه الشديد الذي جعله ملازمًا لسريره، لوافق على التواجد بجانب النادي في ظل الظروف الصعبة التي كان يعاني منها، مشيرًا أن النادي كان عليه ديون خارجية بلغت 735 مليون جنيه.