عادل هيكل عن ترأسه الأهلي مؤقتا: لو اطلب مني أقعد على الباب هوافق

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«الروبيكى للجلود».. نهضة صناعية تشرق من بدر

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معتز عبدالفتاح: السيسي أكثر انضباطا من ترامب في قضايا السياسة الخارجية

معتز عبدالفتاح: السيسي أكثر انضباطا من ترامب في قضايا السياسة الخارجية

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سياسيون: مشاركة السيسي في الأمم المتحدة تعزز التواصل مع المجتمع الدولي

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اليوم الأول: «انتظام» فى 7 مدارس بشمال سيناء.. واستدعاء الشرطة لأولياء الأمور بأسيوط

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