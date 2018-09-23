"الفلاحين": نعاني ارتفاع مستلزمات الزراعة وتسويق المنتجات

قال المهندس عادل زيدان، رئيس اللجنة الاقتصادية للنقابة العامة للفلاحين، إن الفلاح المصري يعانى حاليًا من ارتفاع مستلزمات الزراعة والانتاج وأيضًا تسويق المنتج الزراعي، موضحًا أن هناك مشروعين مقدمين من مجلس النواب والحكومة لإنشاء نقابة مهنية للفلاح تضمن له معاش وتأمين صحي.

وأضاف "زيدان"، خلال حواره في برنامج "بيوتنا"، على قناة "صدى البلد"، أنه لأول مرة في مصر يتم تأسيس ما يسمى بالبورصة السلعية وتطبيقها في محافظة البحيرة والعمل بها في كل محافظات مصر، مؤكدًا أن البورصة السلعية تساعد الفلاح على تسويق منتجة الزراعي داخليا وتشوين إنتاجه للتصدير.

وأشار زيدان إلى أن حل مشكلة زراعة المليون ونصف فدان يتم من خلال اختيار الزراعات الاستراتيجية المطلوب تسويقها وتصديرها للخارج.