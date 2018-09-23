معتز عبدالفتاح: السيسي أكثر انضباطا من ترامب في قضايا السياسة الخارجية

قال الدكتور المعتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تختلف عن تصريحات حكومته، مشيرًا إلى أن تصريحات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي تختلف عن الواقع، وحديثه مع الإدارة التنفيذية تفشل لعدم القدرة على تنفيذها.

وأضاف المعتز بالله، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي أكثر انضباطًا من نظيره ترامب في قضايا السياسة الخارجية، موضحًا أنه لا يوجد هناك اختلاف كبير بين الرئيس المصري عبدالفتاح وبين ترامب إلا في طريقة الإجراءات التي يتخذها والتزام الجهاز الاداري بها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن هذه الفترة تُعتبر الأسوأ في التفاوض بالنسبة للدول العربية، مضيفًا أن الشعوب العربية في أضعف أحوالها ووجود كثير من الدول العربية خارج المعادلة العربية الشاملة لوجودهم في مرحلة غرق.