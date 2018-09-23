تركي آل الشيخ مهنئا النادي الأهلي: "من زمان مشفتش الأهلي كده"

هنأ تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي "بيراميدز"، النادي الأهلي بمناسبة فوزه في تصفيات دوري أبطال إفريقيا وتأهله للدور قبل النهائي.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبروك لللنادي الأهلي مستوى ونتيجة.. من زمان مشفتش الأهلي كده".

وحقق الأهلي انتصارًا كبيرًا، على نظيره حوريا كوناكري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليضرب بذلك موعدًا مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة، بعد تعادل الفريق الأحمر ذهابًا مع "حوريا" سلبيًا.