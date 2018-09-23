الصين تغلق آلاف المواقع الإلكترونية

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، بأن السلطات الصينية أغلقت آلاف المواقع الإلكترونية، وذلك في إطار حملة تطهير على المواقع الإلكترونية.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن المكتب المعني بمراقبة المنشورات غير القانونية إن الصين أغلقت أكثر من أربعة آلاف موقع إلكتروني وحساب على الإنترنت، في إطار حملة لمدة ثلاثة أشهر ضد المعلومات "الضارة" على الإنترنت.

وتبقى الصين الإنترنت تحت رقابة شديدة، وتشن حملة على عدد من الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، بما في ذلك المواد الإباحية والقمار والتبشير الديني ونشر الشائعات.

وفي حملة بدأت في مايو، تعاملت السلطات مع 120 مخالفة وأمرت 230 شركة بتصحيح مخالفاتها، ووفقا للمكتب الوطني لمكافحة الأعمال الإباحية والمطبوعات غير القانونية، جرى حذف أكثر من 147ألف منشور يتضمن معلومات ضارة بحلول نهاية أغسطس.