كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن رفضها القيام بدور "شريفة الجمال" في مسلسل "رأفت الهجان" في بادئ الأمر.

وأضافت شعيب، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن سبب ذلك أنها قدمت بطولة مطلقة في مسلسل "الشهد والدموع"، وبعد نجاحها فيه لم تقبل أن تؤدي أدوارا ثانوية.

وأوضحت أنها رفضت القيام بالدور وتلقت اتصالا من وزير الإعلام صفوت الشريف، وقتها، يأمرها فيه بتقديم الدور، قائلًا: "يعني إيه مش هتعملي الدور، بقولك إيه يا عفاف هانم بلاش غرور وبلاش كبرياء، في فنان كبير وفنان صغير وهتلعبي الدور وقفل السكة في وشي".