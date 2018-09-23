وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتمديد إجازة اليوم الوطني الذي يصادف اليوم الأحد حتى يوم غد الاثنين، وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن مناسبة الذكرى الثامنة والثمانين للمملكة العربية السعودية مناسبة نستذكر فيها ما قام به مؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز، منوهًا بما تشهده المملكة من نمو وازدهار تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز بحسب "سكاي نيوز".

وتشهد العاصمة الرياض ضمن ‏روزنامة اليوم الوطني السعودي الـ88، ‏مجموعة استثنائية وضخمة من الفعاليات المميّزة، للاحتفال بهذه الذكرى، ستشتمل على العديد من العروض المميزة والمتنوعة، التي تتوزّع في ‏مختلف أنحاء المملكة، وستشهد احتفالية اليوم الوطني السعودي عروضًا للألعاب النارية والليزر، وعروضًا كرنفالية جوالة، وستتوفّر في ‏منطقة الاحتفالية أماكن لعربات الطعام، وأركان لعرض المنتجات المختلفة، كما ستخصص فعاليات ‏خاصة للأطفال، وتتوفّر في موقع الحفل أركان لفنانين ورسامي الفن الجرافيتي، لعرض رسوماتهم ‏الفنية.

وتشهد المملكة أيضا أضخم كرنفال ‏في فعالية "الكرنفال الوطني" في الرياض على طريق الأمير تركي الأول بحي حطين، الذي يقع على امتداد أكثر من 2 كيلو متر، ويستمرّ لمدة 3 ‏أيام من 21 إلى 23 سبتمبر.