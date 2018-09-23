توفيت الحالة الرابعة من ضحايا الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم.

وانتقل فريق من نيابة قسم ثان الزقازيق لمعاينة جثة الحالة الرابعة من ضحايا ديرب، والتي توفيت داخل مستشفى خاص بمدينة الزقازيق.

وكان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من مستشفى خاص بمدينة الزقازيق يفيد وفاة سيدة من ضحايا حادث الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بعد احتجازها بالمستشفى عدة أيام إثر إصابتها وأخرين بغيبوبة أثناء تلقيها العلاج ليرتفع عدد حالات الوفاة لـ 4 حالات.

وكانت مستشفى ديرب نجم شهدت منذ عدة أيام وفاة 3 مرضى وإصابة 15 آخرين بغيبوبة أثناء تلقيهم جلسة علاج غسيل كلوي.