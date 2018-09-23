أهالي "الزاوية" يستقبلون محافظ القاهرة بالزغاريد والطبل

بدأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جولة تفقدية بعدد من المدارس وحضور طابور الصباح، انطلقت الجولة في مدرستي النصر والسلام بالزاوية الحمراء، واستقبل أهالي الزاوية المحافظ بالزغاريد والطبل البلدي والأعلام.

ودعا المحافظ الطلاب إلى ضرورة بذل الجهد للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيدا من التفوق وعام دراسي سعيد ومن المقرر توجه المحافظ لزيارة المدرسة اليابانية بالتجمع الخامس منطقة جاردينيا (1) الغابات المتحجرة، ثم ختام الجولة بتفقد مدرسة المحمدية الرسمية لغات بشارع أحمد عمر بالحلمية الجديدة بالدرب الأحمر.