قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إيقاف رئيس حي شبرا هاني أحمد يوسف عن العمل، وإحالته للتحقيق مع نقله للعمل بالديوان العام، وذلك نظرا لتأخره في التفاعل مع حادث انهيار جزء من عقار بحي شبرا، والصادر له قرار إزالة منذ يونيو الماضي.

كانت تلقت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بلاغا عن انهيار جزء من العقار رقم (3) القائم بشارع أحمد مصطفى المتفرع من شارع علاء الدين التابع لحي شبرا صباح اليوم، انتقل على الفور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للموقع الذي تبين أنه عقار قديم مكون من دور أرضي ودورين مكررين بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 تم نقلهم إلى مستشفى شبرا العام بعد خروجهم أحياء من تحت الأنقاض بمعرفة رجال الحماية المدنية.

وأصدر اللواء خالد عبد العال، تعليماته باتخاذ الإجراءات المتبعة وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات الملاصقة له لتحديد تضررها من إثر الانهيار، وكذلك سرعة إجراء حصر لسكان العقار وتدبير مقر استضافة للسكان المتضررين وصرف إعانة مالية عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير احتياجاتهم اليومية.

كما أكد المحافظ بضرورة رفع المخالفات الناتجة من الانهيار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.