تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مشروع إنشاء مدينة ناصر التي تقام على مساحة مساحة 6006 أفدنة أعلى الهضبة الغربية، والتي أطلق عليها هذا الاسم الرئيس عبد الفتاح السيسى تخليدا لذكرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ابن محافظة أسيوط.

والمشروع أسند تنفيذه لشركة المقاولون العرب وسيسهم في إحداث تنمية حقيقية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية، كما يساعد في حل مشكلات الإسكان بمساحة تصل إلى 10 أضعاف مدينة أسيوط الحالية، ما يسهم في خفض أسعار العقارات والوحدات السكنية، وتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية فضلًا عن دعم المناطق الصناعية، وإيجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات.

وأوضح المهندس المقيم بالمشروع أن المشروع يسير طبقا للخطة الزمنية الموضوعة وجارٍ الانتهاء من تنفيذ طريق يشق الهضبة الغربية بطول 22 كيلومترًا وبتكلفة تصل إلى 425 مليون جنيه، وينقسم إلى حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكل حارة بالإضافة إلى جزيرة وسطى كما يخترق الطريق تضاريس جيرية وصخرية وهي أرض شديدة الوعورة.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة عوامل الأمان والسلامة في إنشاء الطريق بداية من خروجه أمام مطار أسيوط وحتى وصوله إلى الطريق الدائري، ما يوفر نحو 15 كيلومترا للوصول من مدينة أسيوط إلى مطار أسيوط الدولي حيث يربط بين شبكة طرق إقليمية هي الطريق الغربي القاهرة - سوهاج / القاهرة - الخارجة، والطريق الزراعي والطريق الصحرواي الشرقي وطريق أسيوط - البحر الأحمر وطريق الجيش.

وكان قد وصل إلى أسيوط الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أسيوط لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.