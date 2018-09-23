عقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، اجتماعًا لاستكمال إجراءات المتخذة لسلامة المنظومة الغذاء بالفنادق السياحية على مستوى المحافظة.

وناقش المحافظ، مع لجنة وزارة الصحة، كيفية المراقبة المستمرة على الفنادق السياحية، والتأكد من سلامة منظومة الغذاء، حيث وجه بالمرور على جميع الفنادق وأخذ عينات من مياه الشرب الناتجة عن محطات التحلية، ومدى مطابقتها للشروط الصحية، وأن يتم إرسال العينات للمعامل المركزية لزيادة تأكيد النتائج.

كما وجه بأخذ عينات من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي، ومدى مطابقتها للشروط البيئية والصحية، واتخاذ نفس إجراءات عينات المياه.

وأعطى المحافظ تعليماته للجنة، والجهات المعنية من المحافظة، بإجراء كشف تفريغي بأسماء الفنادق التي تم المرور عليها، وإبداء الملاحظات لها على أن يجري مرورًا مرة أخرى للتأكد من تنفيذ هذه الملاحظات دون تخاذل أو تباطؤ مع اتخاذ إجراءات صارمة لمن يخالف التعليمات.

حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، لجنة من وزارة الصحة، ممثل مديرية الصحة بالمحافظة، مدير إدارة البيئة، ومدير فرع جهاز شؤون البيئة، مدير الطب الوقائي، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر.