استقبلت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم، وفدًا إعلاميًا هنديًا يضم 8 أفراد من كبار الصحفيين بالصحف الهندية الكبرى، والقنوات التليفزيونية الهندية، لبحث سبل تنشيط السياحة الهندية بالغردقة، وزيادة أعداد السائحين من الهند إلى المحافظة.

ورحبت نائب المحافظ، بالوفد الإعلامي، وقدمت الشكر لهم على زيارتهم لمدينة الغردقة، مشيرة إلى أن الغردقة بها مقومات سياحية رائعة جعلتها تنفرد وتتميز كمقصد سياحي هام، وتوفير وسائل المواصلات بين مصر والهند، ويوجد لدينا مطارين بالمحافظة "الغردقة الدولي ومرسى علم الدولي"، لاستقبال الرحلات السياحية من مختلف دول العالم، ووجود شبكة طرق حيوية تمكن زائريها من التحرك إلى أي مدينة بسهولة، فضلًا عن عوامل الجذب السياحي من الشواطئ والجزر والمنشآت الفندقية ووسائل الترفيه والأنشطة البحرية.

ودعت عطية، خلال اللقاء، صناع السينما الهندية، إلى تصوير المشاهد الخارجية الافلام الهندية بالمحافظة، معربة عن أمانيها في أن يكون هناك عدد كبير من الأفلام الهندية التي يتم تصويرها داخل المحافظة ومدينة الغردقة حيث الطبيعة الساحرة.

واضافت أن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، سيوفر العديد من التسهيلات لصناع السينما الهندية مثل موافقات الجهات الأمنية على التصوير الخارجي وكافة التسهيلات، الأمر الذي سيكون له مردود كبير على تنشيط السياحة الهندية الوافدة إلى المحافظة.

وأوضحت نائب المحافظ، أنه سيكون هناك تنسيق بإعداد برنامج زيارة للوفد داخل مدينة الغردقة، ونقل صورة حية للمدينة في الصحف الهندية والقنوات التليفزيونية الهندية بالإضافة إلي مواقع التواصل الإجتماعي ، حتي يتعرف كبار المخرجين بالهند على الأماكن والمعالم السياحية داخل الغردقة، واستعراض الأنشطة السياحية المختلفة التي يمارسها السائحون مثل الأنشطة البحرية والسفاري وغيرها.

كما أعرب الوفد الإعلامي الهندي، بمدى امتنانه بهذه الزيارة، متمنيًا مزيد من الوقت للاستمتاع بالغردقة، وقدموا الشكر لنائب المحافظ، على حسن الاستقبال والضيافة.