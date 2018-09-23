شهدت محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم، إقبال آلاف الطلاب على المدارس، بالتزامن مع انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد، وانتظم الطلاب بمختلف المدارس في الحضور.

وكانت المحافظة قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، وتوفير مستلزمات الدراسة بها.

وأكدت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن نسبة الحضور فى اليوم الأول تجاوزت 95%، مشيرة إلى أن المحافظة تضم 388 مدرسة عامة وخاصة على مستوى المحافظة من الزعفرانه شمالا حتى حلايب وشلاتين جنوبا.

وأوضحت فاضل، في تصريحات صحفية، أن المدارس تشمل؛ 106 مدرسة ابتدائي، و81 إعدادي، و46 ثانوي عام، وتعليم فني 42، ومدارس خاصة 20، ورياض أطفال 84، و7 فصول مجتمعية ومدرستين يابانيتين.