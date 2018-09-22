انطلق العام الدراسي الجديد في نحو 350 مدرسة بمحافظة الدقهلية اليوم، وهي المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، لتبدأ غدا باقي مدراس المحافظة والبالغ نحو 3500 مدرسة.

وطالبت عدد كبير من المدارس أن يحضر تلاميذ الصف الأول الابتدائي، اليوم، لتنظيمهم وترتيبهم في فصولهم حتى يأتوا غدا إلى مدارسهم وقد عرفوا فصولهم وأماكنهم ومدرسيهم.

وبدأت إدارة مرور الدقهلية في تنفيذ خطة لتحقيق السيولة المرورية خاصة أمام المدراس، ومنعت الوقوف أمامها قطعيا، والقضاء علي أماكن الاختناقات المرورية وانتشار لسيارات المرور في الشوارع وبالقرب من المدارس بإشراف العميد ممدوح الحصي، مدير إدارة المرور بالدقهلية .

وأكد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جميع الكتب المدرسية وصلت إلى المدرس بالفعل بنسبة تزيد عن 95% من الكتب، ولا يشترط سداد المصروفات المدرسية للحصول على الكتب، وتم التأكيد على جميع مديري المدراس والمراحل التعليمية بتنفيذ التعليميات الوزارية لتطوير التعليم وخاصة في الصفوف الأولى للمراحل التعليمية.

وقال عبدالرؤوف، لـ"الوطن"، إنه تم الانتهاء من تدريب نحو 1100 معلمة رياض أطفال على النظام الجديد للتعليم، والآن جار تدريب المعلمين الذين يدربون معلمي الصف الأول ومستهدف تدريب نحو 3 آلاف معلم.

وأضاف أنه تم توصيل الإنترنت إلى 182 مدرسة ثانوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتجهيز المدارس الثانوي لاستخدام التابلت من بداية العامة وتجهيز المعامل اللازمة لذلك.