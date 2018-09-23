وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالتركيز خلال الفترة المقبلة على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة؛ للإسراع في معدلات التنفيذ، موضحا أن أعمال مد الشبكات الأرضية جرى الانتهاء منها، وفي انتظار تعاقد العملاء.

كما وجه الملا، خلال ترأسه الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الشركات العاملة في هذا المجال بالتيسير على المواطنين خلال أعمال التعاقد والإسراع في تنفيذ البرنامج، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة مع مراعاة تطبيق أقصى معدلات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

وأعلنت وزارة البترول، في بيان اليوم، تعاقد 6 الآف عميل بمشروع حى الأسمرات (1 و2) لتوصيل الغاز الطبيعي، اعتبارا من بداية الشهر الحالي، وجار تنفيذ أعمال التركيبات، موضحة أن حجم تعاقدات المواطنين بعد الإعلان عن مبادرة تقسيط تكلفة مساهمة المواطنين للتوصيل على مدة 6 سنوات بواقع 30 جنيها شهريا على فاتورة الاستهلاك دون فوائد، بلغت خلال الشهرين الماضيين 150 ألف عميل.

وشهد الاجتماع الذي حضره المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشؤون الغاز، والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال، ورؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي ورئيس شركة بتروجت، استعراض المناطق الجديدة التي يدخلها الغاز خلال الشهر المقبل، والتي تشمل منطقة طناش بمحافظة الجيزة ومدينة مغاغا بالمنيا ومدينتي أبوكبير وفاقوس بمحافظة الشرقية، فضلا عن استعراض حجم تعاقدات المواطنين.

يذكر أن عدد الوحدات التي وصلت بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط في عام 1981 وحتى الآن بلغ 9 ملايين وحدة سكنية.