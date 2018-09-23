تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم، عددًا من مدارس المحافظة، فى أول أيام الدراسة، للتأكد من انتظام العملية التعليمية.

وبدأ المحافظ جولاته بحضور الطابور الصباحي بمدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بحي السويس، وهنأ المعلمين والطلاب ببدأ العام الدراسي الجديد، وطالبهم بالاجتهاد والتفوق، وعبر عن فرحتهم الشديدة بتواجده معهم.

كما تفقد المحافظ، مدرسة السويس العسكرية بشارع الجلاء، وعدد من المدارس بمختلف أحياء المحافظة، للتأكد من انتظام سير العملية التعليمة.

وقال عبد الحافظ وحيد، وكيل التربية والتعليم بالسويس، إن العملية التعليمية انتظمت بجميع مدارس المحافظة، مؤكدًا وجود جميع المعلمين في مواعيدهم بالمدارس، وأن نسبة الحضور بالنسبة لمدرسين والطلاب سجلت 98%.

وأشار وحيد، في تصريحات صحفية، إلى وجود فترة مسائية بمدرستين، نظرًا لعدم الانتهاء من الصيانة بهما، مؤكدًا الانتهاء منهم في أقل من أسبوعين، أما باقي المدارس تم رفع كفاءة والانتهاء من صيانة كافة المرافق بها.