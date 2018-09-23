عثر أهالي مدينة طور سيناء على فتاة في العقد الثاني من العمر ملقاة أمام عمارة 1 في حي الزهراء بطور سيناء، غارقة في الدماء، في الثامنة والنصف صباحا، وتعرف الأهالي عليها وقالوا إنها تعيش مع أسرتها في الطابق الثالث.

تلقى اللواء أحمد عقيل مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من اللواء مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بسقوط فتاة تدعى "حنين صبري" (17 سنة ـ طالبة) بمدرسة التمريض من شرفة منزلها في الطابق الثالث.

وقال الدكتور محمد حامد أستاذ التخدير بطب عين شمس، أحد شهود العيان، إنه أثناء مروره بالمنطقة سمع صوت الفتاة عقب سقوطها واتجه إلى مكان الحادث وحاول تهدئة الفتاة التي كانت تتألم وهدئ من روعتها وقام بمساعدة المسعفين في نقل الفتاة إلى مستشفى الطور العام وسط حالة من الغضب بين المواطنين بعد تأخر الإسعاف في الوصول ونقل الفتاة.

في سياق متصل، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الطور لمعاينة موقع الحادث وسماع أقوال الشهود.

وقال الأهالي أنهم سمعوا صوت الفتاة تصرخ عند سقوطها، وتبين أنها سقطت من شرفة المنزل وقام الأهالي بالاتصال بوالد الفتاة ووالدتها لإخطارهم بالحادث لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى عملهم.

وأكدت المعاينة الأولية لموقع الحادث، أن الفتاة سقطت أثناء تنظيف الشرفة وليس هناك شبهه جنائية حيث تتمتع الفتاة وأسرتها بسيرة حسنة بين الجميع على الفور، تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.