بعد رحيل عملاق حراسة مرمى النادي الأهلي الكابتن عادل هيكل عن عالمنا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لثلاثي من عمالقة الزمن الجميل في تاريخ السينما وكرة القدم المصرية.

احتوت الصورة على المايسترو الراحل صالح سليم لاعب النادي الأهلي ورئيسه الأشهر، وحارس النادي الأهلي العملاق عادل هيكل، الذي رحل عن عالمنا حديثا، ويتوسطهما الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

هذه الصورة كانت في المدرجات أثناء حضورهم معا أحد المباريات لفريق النادي الأهلي، الذي ينتمي إليه صالح سليم وعادل هيكل ويشجعه عمر الشريف، وكانت هذه المباراة لفريق الأهلي مع فريق الطيران من موسم 1976-1977، وبالبحث توصلت "الوطن" لأحد الفيديوهات النادرة من هذه المباراة، التي يظهر بها الثلاثي العملاق بالمدرجات بشكل واضح.

ومن المفارقات التي نلاحظها من هذه الصورة هو رحيل الثلاثي بنفس ترتيب جلوسهم، حيث بدأ الرحيل بالمايسترو صالح سليم في 6 مايو 2002 بلندن، ثم تلاه الفنان عمر الشريف ورحل 10 يوليو 2015 بالقاهرة، واكتمل رحيل الصدقاء بوفاة العملاق عادل هيكل مساء أمس 22 أغسطس 2018.