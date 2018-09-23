زارت الدكتور هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لرعاية الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة، عددا من المدارس في محافظة الدقهلية للاطمئنان على سلامة العملية التعليمية وتوزيع الطلاب في اليوم الأول للدراسة.

وقالت "عبدالسلام" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها اطمأنت على وجود الكتب الدراسية لجميل المراحل التعليمية وتوافر المقاعد الدراسية لجميع الطلاب في المدارس التي قامت بزيارتها وهي" السلام الابتدائية بقرية بشالوش، بشالوش الثانوية المشتركة، أمل الصم بقرية دقادوس، وميت غمر الابتدائية ويوجد بها مركز للموهوبين".

وأضافت "عبدالسلام"، أن المدارس فتحت أبوابها أمام الطلاب منذ السابعة صباحا، بعد أن تزين غالبيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحرص المعلمون على تسهيل دخول الطلاب الى فصولهم الدراسية، بعد تأدية تحية العلم".