بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قتل رئيس دير الأنبا أبو مقار

بدأت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبدالحليم، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، نظر أولى جلسات محاكمة وائل سعد تواضروس، الراهب أشعياء المقاري سابقا، والراهب فلتاؤوس المقاري، والمتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار العامر بوادي النطرون.

وفرضت أجهزة الأمن، إجراءات أمنية مشددة، بمحيط وداخل المحكمة، خلال انعقاد جلسة نظر القضية، وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهمامهما بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار، بعد أن انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها في واقعة القتل.

وكان دير الأنبا أبو مقار العامر بوادي النطرون، شهد يوم 29 يوليو الماضي، واقعة قتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير، في ظروف غامضة، وبعد التحريات والتحقيقات والاستماع لشهادة رهبان وعامل الدير، ووجهت النيابة للمتهم وائل سعد تواضروس، الراهب أشعياء المقار سابقا، والراهب فلتاؤوس المقاري، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.