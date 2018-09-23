شهد اليوم الثاني للدارسة بجامعة الأزهر حالة من الهدوء وانتظام العملية التعليمية، وسادت الأجواء الاحتفالية ببدء العام الجديد، بين الطلاب والطالبات.

وشارك الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات بداية العام وحرص على الترحيب بالدارسين خاصة المقبولين الجدد، فى كلياتهم، وإجراء حوار مفتوح معهم؛ للتعرف على أى عقبات تواجههم فى مسيرتهم التعليمية، واتخاذ الإجراءات الفورية نحو تذليلها، والاطمئنان على حُسن سير الدراسة.

وواصل المحرصاوى، جولاته الميدانية داخل الحرم الجامعى بمدينة بالقاهرة، يرافقه مجموعة من وعاظ مجمع البحوث الإسلامية، وأدى تحية العلم الوطنى أمام الكليات هاتفين: «تحيا مصر»، واستقبل رئيس الجامعة الطلاب على بوابة كلية التربية للبنين، ومنحهم الهدايا الرمزية: «نوت بوك وأقلام»، ومجموعة من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية التى تُرسخ قيم السلام والتعايش والمواطنة والتسامح والحوار بما يُجَّسد الفهم الحقيقى للإسلام بمنهجه المعتدل، ويُحَّصنهم من الانزلاق لأى فكر منحرف يُخالف المنهج الأزهرى الرصين: عقيدة وشريعة وأخلاقًا.

وزار رئيس الجامعة الطلاب والطالبات، بكليات: «الطب والتربية للبنين، والدراسات الإسلامية والعربية وطب الأسنان للبنات» بمدينة نصر بالقاهرة، وتفقد المعرض الدائم للكتاب الذى ينطلق لأول مرة هذا العام بجامعة الأزهر؛ ليُسهم فى البناء السليم لعقول الشباب.. وجدد دعوته لأبنائه وبناته بأن يتفرغوا لتحصيل العلم والمعرفة، وأن يستمسكوا بانتمائهم الوطني، ولا ينزلقوا وراء أى تيارات هدامة تسعى لاختطافهم وتجريدهم من مصريتهم وأزهريتهم بل وإنسانيتهم أيضًا لخدمة أهداف مشبوهة لم يعد أحد بغافلٍ عنها اليوم.. وأن يتيقظوا لما يُدبر بليلٍ ضد «مصر الأزهر»، ويحذروا، كل الحذر، من الشائعات التي يُثيرها أعداء الوطن على وسائل التواصل الاجتماعي متخذين منها مواقع ومنصات إلكترونية للدمار الاجتماعى، وإثارة الفتنة والبلبلة وإشاعة حالة من الإحباط بأكاذيب لا ترتبط بالواقع بأى صلة أو أي علة.

أبدى الطلاب والطالبات سعادتهم البالغة بهذا التقليد الجديد الذى يتبناه رئيس جامعة الأزهر، وتسابقوا على التقاط الصور معه.. مؤكدين اعتزازهم بانتمائهم لمؤسسة الأزهر، وحرص رئيس الجامعة على احتضانهم ومعايشة مشاكلهم على أرض الواقع، ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم.

وأعرب رئيس الجامعة، عن تقديره للتعاون المثمر مع مجمع البحوث الإسلامية، الذي أوفد مجموعة من وعاظه للمشاركة في مظاهر الاحتفال بانطلاق العام الجامعي الجديد، بتوزيع الإصدارات العلمية التي تُسهم في تحقيق الثراء الفكرى للطلاب والطالبات.