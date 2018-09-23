نعت النائبة أنيسة حسونة، الكابتن عادل هيكل، حارس مرمى النادي الأهلي الأسطوري، والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عاما.

وأكدت حسونة، في بيان اليوم، أن الراحل ترك علامات بارزة فى تاريخ كرة القدم المصرية كما شارك بسبب شعبيته الكبيرة فى العديد من الأفلام فى القرن الماضى، والتى من ضمنها فيلم إشاعة حب ومذكرات تلميذة وحديث المدينة.

وأضافت أن الكابتن عادل هيكل، كان من رموز مصر الرياضية التي رفعت اسمها عاليا، كما كان نموذجا فى دماثة الخلق والاحترام، وأخلاقيات الرياضة التي نفتقد الكثير منها اليوم.

يذكر أن عادل هيكل حرس مرمى الأهلي بين عامي 1955 و1965 وانضم لناشئي المارد الأحمر عام 1947، واستمر بداخله لاعبا حتى 1965، ويٌعد الحارس الدولى من أفضل الحراس فى تاريخ الكرة المصرية عامة والأهلى خاصة، نظراً للامكانيات الهائلة التى كان يمتلكها للذودً عن مرماه، حتى لقبه النقاد فى الستينيات بالسد المنيع ، والحارس الطائر.