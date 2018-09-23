مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية مكبرة على شبرا الخيمة

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حملة أمنيه مكبرة على مدينة شبرا الخيمة لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، ونشر الأمن لدي المواطنين، أشرف على الحملة اللواء رضا طبلية مدير الأمن.

شارك في الحملة اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، والعقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور، وأسفرت الحملة عن ضبط 17 متهما من العناصر الخطرة و3 من حائزي الأسلحه النارية و5 هاربين من تنفيذ الأحكام ومحكوم عليهم في قضايا جنايات بينهم 2 بالمؤبد و4 هاربين من المراقبة و2 ضبط وإحضار و3 بلطجة وفرض إتاوات.

كما أسفرت حملة المرور بقيادة العقيد حسن مكاوي مدير مرور شبرا عن ضبط 221 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين تحليل مخدرات وسير عكس الاتجاه وسير بدون رخصة قيادة وتعطيل الطريق، والعثور على 2 مركبة توك توك بدون لوحات مبلغ بسرقتها، وضبط 181 قضية مرافق متنوعة متمثلة في إشغالات طريق وبروز بالشارع، وإلقاء مخلفات بنهر الطريق.

كما تم ضبط 11 قضية مخدرات بإجمالي نصف كيلو هيروين وربع كيلو حشيش وكيلو فودو و500 قرص ترامادول، وضبط 40 قضية تموينية متنوعة و16 قضية آداب و14 قضية أموال عامة.