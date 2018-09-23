صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجه اليوم لمحافظة أسيوط للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمحافظات الصعيد.

كما قام الوزير بزيارة تفقدية لمدرسة أسيوط الثانوية بنات سابقًا الشهيد أحمد فايز حاليًا، ومدرسة الزهراء الابتدائية، بمحافظة أسيوط، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وخاصًة مع بدء تطبيق النظام التعليمي الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ولمتابعة موقف وصول الكتب، وإجراءات الصيانة الداخلية بالمدارس، وتطبيق لائحة الانضباط، وما تضمنته من منع التدخين ومنع استخدام التليفون المحمول، وأداء المعلمين المدربين بالمراحل التعليمية الأولى، وما يتعلق بانتظام اليوم الدراسي والعملية التعليمية، وتوصيل الشبكات الخاصة بالإنترنت للمدارس.

وقام شوقي خلال الجولة بزيارة مخازن الكتب لمراجعة أعداد الكتب وطرق توزيعها على المديريات، وذلك لتيسير كافة الإجراءات اللازمة لسهولة التوزيع على المدارس.