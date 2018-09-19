قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقع القرار الوزاري رقم 358 بتاريخ 19/9/2018، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بترقية أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية.

وجاءت مواد القرار كالتالي:

- المادة الأولى: يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 484414 وفقًا للبيان الإحصائي بالمديريات المرفق رقم "1"، وبيان حصر الوظائف المرفق رقم "2"، والبيان التفصيلي بالأسماء بالأسطوانة المدمجة CD - المرفق رقم"3".

- المادة الثانية: يصدر السادة المحافظون، كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا، اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.

- المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصها، تنفيذه.

وبلغ إجمالي عدد الحاصلين على تدريبات الترقي من المعلمين أو ما يعادلها، طبقا لبيان حصر المستوفين لمتطلبات شهادة الصلاحية اللازمة لترقي 484414 معلما.