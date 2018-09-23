مع ظهور نتيجة التنسيق، وبدء تسلم الطلاب بطاقات الترشيح للالتحاق بالجامعات الحكومية، دائمًا ما يشغل بال الطالب كيفية الوصل لمكان الجامعة التي سيتردد عليها طوال فترة الدراسة.

وتستعرض "الوطن" أبرز طرق الوصول لجامعة عين شمس من مناطق مختلفة للتسهيل على الطلاب المستجدين.

1- مدينة نصر:

يمكن أن تستقل ميني باص 261 من الحي السادس حتى شارع الطيران أو ميدان الألف مسكن، ثم تستقل ميكروباص "دوران شبرا - عباس العقاد"، أو ميكروباص "مدينة السلام - جسر السويس - عباسية" أو ميكروباص "الحي السابع - طريق النصر - العباسية" حتى جامعة عين شمس.

أما إذا كنت في الحي الثامن يمكن أن تستقل ميني باص 131 أو 82 حتى جامعة عين شمس، أو تستقل ميكروباص "الألف مسكن - معهد الخدمة الأجتماعية - الحي العاشر" حتى ميدان سفير، ثم تستقل ميكروباص "مدينة السلام - صلاح سالم - رمسيس" حتى جامعة عين شمس.

وإذا كنت من سكان الحي العاشر يمكن أن تستقل ميني باص 167 و109 و117 و82 حتى جامعة عين شمس مباشرة.

2- شبرا الخيمة:

تنتقل من منطقة شبرا الخيمة إلى جامعة بالقاهرة بأكثر من طريقة؛ فيمكن أن تستقل ميكروباص "روض الفرج - سوق العبور" حتى موقف العاشر، ثم تستقل ميكروباص "مدينة السلام - جسر السويس - عباسية" حتى جامعة عين شمس.

كما يمكن أن تستقل ميكروباص "أحمد حلمي - المؤسسة" حتى محطة أحمد حلمي، ثم تستقل ميكروباص "دوران شبرا - عباس العقاد" حتى جامعة عين شمس.

ومن شرق شبرا الخيمة يمكن أن تستقل ميني باص 137 حتى كلية البنات، ثم تستقل ميني باص 6 حتى جامعة عين شمس، أو تستقل ميني باص 137 حتى ميدان حدائق القبة، ثم تستقل ميكروباص "المطرية - عباسية - عتبة" أو ميكروباص "الزاوية الحمراء - منشية الصدر - العباسية" حتى جامعة عين شمس.

3- المعادي:

من عرب المعادي يمكن أن تستقل ميني باص 162 حتى شارع أحمد لطفي السيد ثم تستقل ميكروباص "دوران شبرا - عباس العقاد" أو "دوران شبرا - الحي السابع" أو "الحي السابع - عباسية - أحمد حلمي" حتى جامعة عين شمس.

ومن ثكنات المعادي يمكن أن تستقل مترو "حلوان - المرج" حتى ميدان رمسيس، ثم تستقل ميكروباص "دوران شبرا - عباس العقاد" أو "دوران شبرا - الحي السابع" حتى جامعة عين شمس، أو من محطة مترو حمامات القبة تستقل ميكروباص "مدينة السلام - جسر السويس - عباسية" حتى جامعة عين شمس.

ومن ميدان المعادي يمكن أن تستقل أتوبيس نقل عام 409 حتى محطة أحمد حلمي، ثم تستقل ميكروباص "دوران شبرا - عباس العقاد" أو "مدينة النهضة - عباسية - أحمد حلمي" أو "سوق العبور - العباسية - أحمد حلمي" حتى جامعة عين شمس.

4- إمبابة:

استقل ميكروباص "روض الفرج - البصراوي" حتى شارع شبرا، ثم استقل ميكروباص "دوران شبرا - عباس العقاد" أو "دوران شبرا - الحي السابع" حتى جامعة عين شمس.

كما يمكن أن تستقل ميكروباص "أبو العلا -الكيت كات - إمبابة" حتى شارع رمسيس، ثم تستقل ميكروباص "العباسية - الدقي - الجيزة" أو "السكة الحديد - مصر الجديدة" حتى جامعة عين شمس.

أو تستقل ميكروباص "ميدان الجيزة - إمبابة" حتى شارع جامعة القاهرة، ثم تستقل ميكروباص "العباسية - الدقي - الجيزة" حتى جامعة عين شمس.

5- رمسيس:

ومن ميدان رمسيس يمكن أن تنتقل بأكثر من طريقة؛ حيث يمكنك أن تستقل مكيروباص "دوران شبرا - عباس العقاد" أو "مدينة السلام - صلاح سالم - رمسيس" أو "سوق العبور - العباسية - أحمد حلمي" أو "العباسية - الدقي - الجيزة" حتى جامعة عين شمس.

6- الدقي:

يمكن أن تستقل مترو "شبرا - المنيب" حتى ميدان رمسيس، ثم تستقل ميكروباص "دوران شبرا - الحي السابع" أو "سوق العبور - العباسية - أحمد حلمي" حتى جامعة عين شمس.

كما يمكن أن تستقل مكيروباص "العباسية - الدقي - الجيزة" أو "السكة الحديد - مصر الجديدة" أو "السكة الحديد - مدينة نصر" حتى جامعة عين شمس.

ويمكن أن تستقل أتوبيس نقل عام 529، أو أتوبيس مكيف 791 و792/ حتى جامعة عين شمس.

7- مدينة 6 أكتوبر:

من ميدان الحصري يمكن أن تستقل ميكروباص "موقف العاشر - أكتوبر" حتى موقف العاشر، ثم تستقل مكيروباص "مدينة السلام - جسر السويس - عباسية" أو "سوق العبور - العباسية - أحمد حلمي" حتى جامعة عين شمس.

أو يمكن أن تستقل ميكروباص "رمسيس - أكتوبر (الحصري)" حتى ميدان رمسيس، ثم تستقل مكيروباص "دوران شبرا - الحي السابع" أو "دينة السلام - صلاح سالم - رمسيس" حتى جامعة عين شمس.

ومن الحي السادس يمكن أن تستقل أتوبيس نقل عام 345 حتى شارع جامعة القاهرة، ثم تستقل ميكروباص "العباسية - الدقي - الجيزة" أو "السكة الحديد - مدينة نصر" حتى جامعة عين شمس.

كما يمكن أن تستقل أتوبيس نقل عام 571 حتى شارع التعاون، ثم تستقل ميكروباص "دوران شبرا - الحي السابع" أو "دينة السلام - صلاح سالم - رمسيس" حتى جامعة عين شمس.

8- التجمع الأول:

يمكن أن تستقل أتوبيس نقل عام 602 حتى شارع المخيم الدائم، ثم تستقل ميكروباص "الحي السابع - طريق النصر - العباسية" أو "الزاوية الحمراء - منشية الصدر - العباسية" أو "السكة الحديد - مدينة نصر" حتى جامعة عين شمس.