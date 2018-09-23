في ضوء تكليفات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة لفيف من القيادات التعليمية للمدارس بجميع المحافظات ومدى انتظام الدراسة بها، صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن اللواء أيمن محمد جلال رئيس الإدارة المركزية للأمن قام بتفقد عدد من المدارس بمحافظة السويس، يرافقه الأستاذ عبد الحافظ وحيد مدير مديرية التعليم بمحافظة السويس، والأستاذ محمد الروبي مدير عام الإدارة العامة للأمن.

حيث تم زيارة مدارس متعددة المراحل وهي مدرسة ٢٥ يناير بحي عتاقة، ومدرسة محمد حافظ الابتدائية بمنطقة الملاحة، والمدرسة الحديثة بنات الإعدادية بحي السويس.

وخلال تفقده، أثنى جلال على نظافة الفصول، ومستوى انتظام الطلاب في المدارس.

كما قام وفد من الأستاذ أحمد أمين، والأستاذ عز الدين كامل، والأستاذ محمد يحيي من الإدارة العامة للأمن بتفقد مدرستي "النصر الرسمية، والمنيل الإعدادية بنات" بإدارة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.