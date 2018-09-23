"المحرصاوي" للسفير الهولندي: نسعى لنشر السلام وترسيخ الأخوة الإنسانية

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن الأزهر بقيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يحرص على الانفتاح العالمى، لترسيخ قيم التعايش والمواطنة والسلام والحوار بمختلف أرجاء المعمورة؛ انطلاقًا من رسالته العالمية التى تؤسس للأخوة الإنسانية بين كل البشر بما يُثرى الحضارة الإنسانية.

وأضاف خلال استقباله السفير الهولندى بالقاهرة لاورنسويستهوف، ومدير المعهد الهولندى الفلمنكى د. رودولف دى بونج، أن جامعة الأزهر حريصة على الانفتاح على المؤسسات التعليمية فى العالم، وتعزيز علاقات التعاون العلمى والثقافى.. مشيرًا إلى أهمية العلاقات العلمية والثقافية بين كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والمعهد الهولندى الفلمنكى بالقاهرة، وتبادل الخبرات والأنشطة الأكاديمية فى مجالات البحث والتعليم والبرامج التدريبية لتحسين مؤهلات هيئات التدريس والباحثين والطلاب.

ووقَّع المحرصاوي، مع الجانب الهولندى مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر والمعهد الهولندى الفلمنكى بالقاهرة، ومن المقرر أن يقوم المعهد بدور الوسيط بين الجامعات الهولندية المانحة فيما يتعلق بالمنح الدراسية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه، لطلاب جامعة الأزهر خاصة من كلية اللغات والترجمة فى أقسام الدراسات الإسلامية ومجالات الأدب والحضارة والتاريخ وغيرها من العلوم الإنسانية مما ينطبق عليهم الشروط التي تضعها الجامعات الهولندية.

أكد السفير الهولندي بالقاهرة لاورنسويستهوف، اعتزازه بالتواجد فى جامعة الأزهر، وتطلعه لتعزيز علاقات التعاون العلمى بينها وبين الجامعات الهولندية بما يُسهم فى إثراء الحضارة الإنسانية وترسيخ قيم السلام والتعايش والمواطنة فى شتى بقاع العالم.. مشددًا على دعمه كل مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين تقديرًا لرسالة الأزهر فى نشر وسطية الإسلام ومكافحة التطرف.

وأكد مدير المعهد الهولندى الفلمنكى د. رودولف دى بونج، عن سعادته بالتعاون مع أعرق جامعة إسلامية فى العالم، التى تعكس مناهجها الفهم الحقيقى للدين الحنيف.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه يجرى حاليًا التنسيق مع الجانب الهولندى لإطلاق مشروع جديد لمكافحة التطرف وتفنيد الأغاليط التى يرتكز عليها أصحاب الفكر الضال، من خلال عقد ورش عمل مشتركة.. بينما أشار د. طارق سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى ضرورة التعاون مع الجامعات الهولندية، للاستفادة من خبراتها فى مجالات الزراعة وصناعة الألبان، والنانو تكنولوجي.