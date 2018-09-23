استقبل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، وفداً من الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة يضم عقيد أركان حرب إيهاب الألفي، الشرطة العسكرية بالجيش الثاني الميداني، والرائد أحمد إبراهيم، قائد الشرطة العسكرية بالدقهلية، القائمين على تنفيذ برنامج "تكريم أبناء الشهداء من التلاميذ والطلاب بالمدارس" بأنحاء المحافظة، تقديرا لدور آبائهم وما قدموه من غال ونفيس في حماية تراب الوطن.

وثمن المحافظ، هذه اللمسة الإنسانية من رجال القوات المسلحة تجاه أبناء الشهداء من التلاميذ والطلاب بمدارس الدقهلية.

وشدد محافظ الدقهلية، خلال جولته علي المدارس، على ضرورة الاهتمام بالطلاب وتوعيتهم بقيمة النظافة والحفاظ على المدرسة، موجهاً بتفعيل دور الأنشطة المدرسية لأهميتها الكبيرة في استغلال طاقات الطلاب وزيادة قدرتهم الاستيعابية.

وأكد على أهمية بذل المعلمين المزيد من الجهود للاهتمام بالطلاب والتلاميذ، مؤكداً على تعاون أولياء الأمور مع المدرسة من أجل نجاح العملية التعليمية وإحداث تغير محمود في السلوك من جانب التلاميذ والطلاب تجاه الاهتمام بالمدرسة والإقبال على تحصيل العلم والمعرفة بكل جد واجتهاد.