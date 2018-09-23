قال السيناريست والشاعر أمير طعيمة، إنه استمد معلومات هائلة من المخرج شريف عرفه، لمساعدته في كتابة سيناريو وحوار فيلم "الممر" للنجم أحمد عز، الذي يواصل تصويره حاليا بمدينة السويس.

وأضاف طعيمة، لـ"الوطن"، أن عرفة أمده بمعلومات هائلة من شخصيات عاصرت فترة نكسة 1967 وما تليها، وأعطاه مذكرات أكثر من شخصية لمعرفة أبعاد تلك الفترة الزمنية، متابعاً: "نحن لا نؤرخ لشخصية حقيقية، ولكننا نقدم شخصيات درامية في أحداث حقيقية، كما استمددنا معلومات تاريخية من جهات معينة".

ويشارك في بطولة "الممر" أحمد رزق، هند صبري، إياد نصار، محمد فراج، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أحمد صلاح حسني، أسماء أبواليزيد وغيرهم.