عقدت الجمعية العامة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالأسكندرية لاعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي 2017/2018 برئاسة اللواء بحري محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري".

وأكدت الشركة القابضة في بيان صحفي، منذ قليل، أن نتائج الأعمال أظهرت تحسنا ملحوظاً في أداء الشركة ويتضح من اجمالي ايرادات النشاط الأساسي المحققة خلال العام للشركة نحو 1,143 مليار جنيه مقابل 1,018 مليار جنيهًا في العام السابق بنسبة نمو 12,3%.

كما حققت صافي أرباح مبلغ 750 مليون جنيهاً مقابل 708 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 5,9%، حيث جاء تحسين أداء الشركة خلال العام المالي 2017/2018 بناءاً على توجيهات السيد اللواء بحري محمد يوسف خلال عقد اجتماعات المجلس التنفيذي للشركة القابضة مع رؤساء الشركات التابعة والتى كان من الضروري أتخاذ القرارات والنظم الأدرية والتكامل بينها وبين الشركات التابعة، مما أدى إلى تحسين الأداء والمساهمة بدور فعال في أداء الشركة وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة.

هذا وقد بلغت جملة الاستثمارات المنفذة مبلغ 78,5 مليون جنيهاً حيث جارى توريد عدد 6 ونش RTG، وتم توريد عدد 10 رؤوس جرارات وعدد 3 ونش تليسكوبي.