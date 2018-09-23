أثارت تجربة المدارس اليابانية المصرية، اهتمام مئات الأسر قبل عدة أشهر من انطلاقها، وفور بدء العمل بها رسميًا مع مطلع الأسبوع الجاري، تزامنا مع العام الدراسي الجديد، حرص الأهالي على الحضور، كما هو مسموح لهم، منذ الساعات الأولى من الصباح لتفقد المدرسة والتعرف على ملامح التجربة الجديدة.

وعلى أبواب المدارس اليابانية، كان في استقبال الأهالي مديروها ومعلموها وفريق الإدارة التابع لكل مدرسة، يرحب بهم ثم يصحبهم في جولة داخل الفصول وغرق الأنشطة الرياضية والحديقة الخاصة في المدرسة، بحسب قول سها المزيد، ولي أمر أحد الطلاب بالمدرسة اليابانية الشروق 2.

ولي الأمر وصفت، في حديثها لـ"الوطن"، المدرسة من الداخل بـ"المكان المبشر بعملية تعليمية مختلفة تماما"، فالفصول واسعة وتستوعب أعدادا قليلة وتوجد أماكن للصلاة للطلاب، وأحواضا منتشرة بكل الطرقات الخارجية لتعويدهم على النظافة، وفريق المدرسة الذي كان في استقبالها على وعي كبير بالنظام الجديد والتجربة اليابانية، بحسب قولها.

وفي أول أيام الدراسة، أُبلغت الأم بأن تقديم أوراق الطلاب يبدأ مع بدء الدراسة في هذه المدارس، وسيتم إبلاغهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالتقديم، مع تحديد موعد حضور الطلاب؛ لتحديد المقاسات الخاصة بكل منهم لتوزيع الزي المدرسي عليهم، بحسب قولها.

ومن داخل المدرسة اليابانية في محافظة بورسعيد، اقتصر أول أيام العام الدراسي الجديد على استقبال الأهالي وأبنائهم؛ للتعرف على طبيعة المدرسة ونظام التعلم بها، وبحسب قول محمد عبد الرازق، ولي أمر الطالب مصطفى، أجرى جولة داخل الفصول بصحبة ابنه؛ ليتعرفا عليها معا لكسر حالة الرهبة من التجربة الجديدة داخله هو وابنه.

وأبدت مديرة المدرسة ترحيبها بوجود التلاميذ داخل المدرسة قبل بدء الدراسة، وبحسب حديث الأب، لـ"الوطن"، فإن الدراسة ستبدأ يوم 7 أكتوبر، لكن زيارة الطلاب للمدرسة قبل بدايتها يساعد على تعارفهم ببعض، وكسر حاجز الخوف من التجربة.

من بورسعيد إلى المدرسة اليابانية في منطقة أولاد صقر في الشرقية، أكد محمود مصطفى والد الطالب إياد، أحد الطلاب المقبولين في المدرسة، أن الأسبوع الدراسي الأول بها سيكون تعارف فقط بين الطلاب وبعضهم البعض، وبين الطلاب والمعلمين، حسبما أُبلغ بواسطة مدير المدرسة، على أن يعقد اجتماع تعارف بين أولياء الأمور، يوم الخميس المقبل.

وأكد ولي الأمر، لـ"الوطن"، أن إدارة المدرسة أبلغته بأن الدراسة ستبدأ بالمدرسة الأسبوع المقبل، وسيتم توفير أتوبيسات لنقل الطلاب من الأماكن البعيدة بالاتفاق مع أولياء الأمور.