محافظ بني سويف ونائب وزير التعليم يفتتحان المدرسة اليابانية ببني سويف

افتتح المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، والدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم، المدرسة المصرية اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف شرق النيل، اليوم، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، ومحمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ونائب وزير التعليم المدرسة المقامة على مساحة إجمالية 10481 مترا، مساحة المباني 3685 مترا، التي تضم 18 فصلاً دراسيا و4 فصول رياض أطفال وصالة "جيمينزيوم" وصالة متعددة الأغراض ومعامل للعلوم واللغات وغرف للمصادر وللتحضير وكافتيرات وملاعب وصالات للمدرسين، وحجرات للمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي ودورات مياه، وباقي المساحة فراغات وحدائق ومسطحات خضراء.

وأشاد المحافظ بمكونات وتصميم المدرسة، مشيرا إلى أهمية هذا النوع من المدارس الذي يستهدف نقل التجربة اليابانية الناجحة في مجال التعليم والعمل داخل تلك المدارس بالنظام الياباني، الذي يعتمد على بناء الشخصية المتكاملة للطالب من خلال 3 عناصر أساسية، وهيب المناهج التي يجري تدريسها، وبناء جسم رياضي من خلال الاهتمام بالرياضة والتدريبات، وتغذية الروح من خلال الاهتمام بالأنشطة والهوايات.

وأكد المحافظ أن المدرسة المصرية اليابانية سوف تمثل دعما قويا لمنظومة التعليم بالمحافظة من خلال إدخال الأنظمة التعليمية الحديثة، وزيادة الأنشطة في العملية التعليمية، الذي يسهم في بناء قدرات الطلاب ومهاراتهم والحصول على مخرجات وطالب متكامل من النواحي التعليمية والجوانب الشخصية والسلوكية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس السيسي، خاصة وأنه أطلق 2019 عاما للتعليم.

حضر الافتتاح الدكتور عبدالرحمن برعي، الدكتور عبدالله مبروك، والمهندس عاطف عبدالجواد، الدكتورهشام مجدي، والأستاذ محمد كساب، الأستاذ علي بدر، الأستاذ محمود عزت، والأستاذة ميرفت ميشيل، والأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عمر عبداللطيف رئيس هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف.